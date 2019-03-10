"Украина или смерть". Одна из бригад ВСУ получила новую символику с черепом

Зловещие чёрно-красные нашивки многим напомнили эмблему 3-й танковой дивизии СС "Мёртвая голова".

Начальник Генштаба Вооружённых сил Украины Виктор Муженко утвердил новую символику для трёх бригад сухопутных войск. Об этом он написал в "Фейсбуке".

Согласно опубликованным в соцсети документам, бойцы одного из подразделений ВСУ — 72-й отдельной механизированной бригады имени Чёрных Запорожцев сухопутных войск — теперь будут носить форму с нашивками, на которых изобразят череп. Над ним будет надпись: "Украина или смерть".

Эти нашивки теперь активно обсуждают и на Украине, и за рубежом. У многих интернет-пользователей череп вызывает тревогу, поскольку напоминает символику 3-й танковой дивизии СС "Мёртвая голова".

Эмблема череп... 72 бригада... СС "Мёртвая голова"(TotenKopf)... Мда... Нет слов... Евгений Поляков

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Стоит отметить, что изображение черепа на протяжении многих веков использовали в армиях многих стран. С середины 18-го века этот символ особенно активно начали использовать в Западной Европе.