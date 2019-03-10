"Украина или смерть". Одна из бригад ВСУ получила новую символику с черепом

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"Украина или смерть". Одна из бригад ВСУ получила новую символику с черепом

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Зловещие чёрно-красные нашивки многим напомнили эмблему 3-й танковой дивизии СС "Мёртвая голова".

Начальник Генштаба Вооружённых сил Украины Виктор Муженко утвердил новую символику для трёх бригад сухопутных войск. Об этом он написал в "Фейсбуке".

Согласно опубликованным в соцсети документам, бойцы одного из подразделений ВСУ — 72-й отдельной механизированной бригады имени Чёрных Запорожцев сухопутных войск — теперь будут носить форму с нашивками, на которых изобразят череп. Над ним будет надпись: "Украина или смерть".

<p>Фото: © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/v.muzhenko?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARCCrRagcDubOSHXs5_IdoCa-KsJ6cBurQQvdsXp9_MwMK4n2IZQXGT-wYshMeDLFJN7hnPzldjIEhEX&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong>Віктор Муженко</strong></a></p>

Эти нашивки теперь активно обсуждают и на Украине, и за рубежом. У многих интернет-пользователей череп вызывает тревогу, поскольку напоминает символику 3-й танковой дивизии СС "Мёртвая голова".

<p>Эмблема 3-й танковой дивизии СС &#34;Мёртвая голова&#34;. Фото: © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1_%C2%AB%D0%9C%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%C2%BB" target="_blank">Wikipedia</a></p>

Эмблема череп... 72 бригада... СС "Мёртвая голова"(TotenKopf)... Мда... Нет слов...

Евгений Поляков

Вот и череп из СС перекочевал к нашим воякам. Европа снова не видит возрождение нацизма?

Алексей Моргун

Стоит отметить, что изображение черепа на протяжении многих веков использовали в армиях многих стран. С середины 18-го века этот символ особенно активно начали использовать в Западной Европе.

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