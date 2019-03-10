Скончался настоятель Казанского собора в Петербурге

На 88-м году жизни скончался настоятель Казанского кафедрального собора протоиерей Павел Красноцветов. Об этом сообщили на сайте Санкт-Петербургской митрополии.
Как уточняется, отпевание священнослужителя состоится 13 марта в Казанском соборе.
— Похороны состоятся на Никольском кладбище Александро-Невской лавры, — сообщили в заявлении.
При этом в пресс-службе отметили, что Красноцветов был настоятелем и председателем приходского собрания Казанского собора с 1996 года.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени