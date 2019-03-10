Скончался настоятель Казанского собора в Петербурге

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Скончался настоятель Казанского собора в Петербурге

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Фото: © Instagram/ __elena_nikolaevna_

На 88-м году жизни скончался настоятель Казанского кафедрального собора протоиерей Павел Красноцветов. Об этом сообщили на сайте Санкт-Петербургской митрополии.

Как уточняется, отпевание священнослужителя состоится 13 марта в Казанском соборе.

— Похороны состоятся на Никольском кладбище Александро-Невской лавры, — сообщили в заявлении.

При этом в пресс-службе отметили, что Красноцветов был настоятелем и председателем приходского собрания Казанского собора с 1996 года.

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