Британский таблоид отказался извиняться за клевету перед послом РФ Яковенко

Руководство британского издания Mail on Sunday не стало приносить извинений послу России Александру Яковенко за клевету в его адрес, сообщили в дипмиссии. В ведомстве рассказали, что редакция сочла это "неуместным".
— Мол, достаточно опубликованного в газете опровержения, — заявили в посольстве.
Как ранее писал Лайф, 3 марта 2019 года российское посольство отправило письмо главному редактору Mail on Sunday Тэду Вeрити. Диппредставительство потребовало у него извиниться за клевету, опубликованную в недавней статье.
Напомним, на страницах издания вышел материал, в котором говорится, что посла Яковенко в 1986 году якобы выслали из США за "шпионаж", а в 1998 году наградили за "шпионскую деятельность" орденом.
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