Ради инвестиций. В Татарстане чиновница отказалась от подаренного Porsche

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина не приняла подарок в виде автомобиля Porsche, предложив продать его, а деньги инвестировать в республику. Об этом сообщает агентство "Татар-информ".

Как уточняется, ранее чиновница призналась ведущему Леониду Якубовичу, что на 8 Марта поклонник подарил ей спорткар, однако она от него отказалась.

— Подарили — да. Но я не взяла. Зачем мне личная машина сейчас? Я же работаю постоянно, столько командировок. Это экономически нецелесообразно! — рассказала Минуллина.

При этом она добавила, что попросила продать машину и инвестировать вырученные средства в экономику республики, поскольку это — лучший для неё подарок.