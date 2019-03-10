"Репутация не волнует". В Посольстве РФ оценили отказ британских СМИ извиняться

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"Репутация не волнует". В Посольстве РФ оценили отказ британских СМИ извиняться

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Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

В дипмиссии назвали позицию британского таблоида весьма показательной для современной журналистики этой страны.

Российское посольство в Великобритании прокомментировало отказ издания Mail on Sunday извиняться за клевету перед главой дипмиссии Александром Яковенко. В ведомстве заявили, что разочарованы, но не удивлены таким поведением.

— На наш взгляд, это является образцом современной британской журналистики, хотя ожидать иного от Mail on Sunday, пожалуй, не приходится. Видимо, репутационные потери газету не волнуют, — говорится в сообщении посольства.

Как ранее писал Лайф, на страницах таблоида недавно появилась статья, в которой написали, что Яковенко в 1986 году выслали из США за "шпионскую деятельность", а спустя 12 лет за неё же наградили госорденом. Посол заявил, что это ложь, и потребовал извинений.

Позже издание опубликовало опровержение, однако извиняться за фейк руководство редакции отказалось.

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