Внук адмирала Колчака умер во Франции

Потомок лидера Белого движения жил в Париже, занимался джазовой музыкой и сохранением памяти о своём деде.

В Париже скончался Александр Ростиславович Колчак — внук прославленного военачальника Александра Колчака. Об этом сообщил в "Фейсбуке" Союз потомков галлиполийцев.

Потомку военного деятеля было 85 лет. Сообщается, что он умер после продолжительной болезни.

Александр Ростиславович Колчак родился во Франции в 1933 году. Его бабушка — жена адмирала Колчака — незадолго до расстрела мужа в 1919 году бежала с сыном Ростиславом в Румынию, а позже они перебрались в Париж.

Внук лидера Белого движения получил образование в Сорбонне и был джазовым музыкантом.

Напомним, адмирал Александр Колчак в 1918–1920 годах был Верховным главнокомандующим русской армией и Верховным правителем России. 7 февраля 1920 года его расстреляли в Иркутске.