Мадуро обвинил врагов в использовании высокотехнологичного оружия

Также венесуэльский лидер отметил, что против Каракаса ведётся финансовая, заговорщическая, политическая и экономическая война.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил на митинге в Каракасе, что его враги прибегли к помощи высокотехнологичного оружия с целью вызвать массовое отключение электричества в стране. Трансляция выступления велась на странице Мадуро в "Фейсбуке".

По словам венесуэльского лидера, организаторами саботажа стали "экстремисты из оппозиции", которые использовали для достижения своих целей высокотехнологичное оружие.

Пообещав найти виновных, он также отметил, что технологиями подобного уровня владеет только Вашингтон.

Кроме того, он заявил, что против Каракаса ведётся финансовая, заговорщическая, политическая и экономическая война.

— Цель войны — нанести урон Венесуэле и всему её населению, — заявил он.

Обратившись к народу, Мадуро пообещал обеспечить его продовольствием и питьевой водой, а также оказать поддержку всем медучреждениям.

Напомним, с вечера 7 марта во многих районах Каракаса и более чем в 20 штатах республики наблюдалось отключение электричества. Власти заявили, что случилась диверсия, и высказали предположение о возможной причастности Вашингтона, однако там отвергли обвинения.

На Кубе поддержали президента Николаса Мадуро и назвали инцидент с электричеством "грязным террористическим актом".