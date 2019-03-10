"Пугало для Запада". В Польше оценили значение Калининграда для России

Профессор Академии военного искусства уверен, что регион стал "глазами и ушами" Москвы.

Россия пугает Запад размещённым в Калининграде вооружением, заявил польский военный эксперт, глава Академии военного искусства страны, полковник запаса Марек Вжосек.

— Калининградская область представляет собой такой рубеж обороны с оборудованием последнего поколения. Россияне используют его в качестве пугала, — сказал он в эфире Polskie Radio.

Он добавил, что регион является для России "глазами и ушами", и в последнее время страна размещает там всё больше военной техники. В качестве подтверждения эксперт привёл данные об усилении обороны области полком С-400 "Триумф".

Он также упомянул, что в начале марта в СМИ сообщали о переброске в Калининград российских Су-27.

Как ранее писал Лайф, журнал National Interest назвал "вооружённый до зубов" Калининград самым страшным кошмаром для НАТО.