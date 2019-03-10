СМИ: В Афганистане уничтожили более 60 боевиков "Талибана"

Более 60 боевиков движения "Талибан"* удалось устранить вооружённым силам Афганистана в ходе нескольких операций в разных частях страны. Об этом сообщает агентство Khaama Press.
Отмечается, что военные ликвидировали радиовышку и обнаружили тайник с оружием, в том числе магнитную мину и компоненты для создания взрывчатки.
— Материалы для изготовления взрывного устройства были ликвидированы с целью предотвращения их использования,— отметил собеседник агентства, не пожелавший называть своё имя.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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