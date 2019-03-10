СМИ: В Афганистане уничтожили более 60 боевиков "Талибана"

Более 60 боевиков движения "Талибан"* удалось устранить вооружённым силам Афганистана в ходе нескольких операций в разных частях страны. Об этом сообщает агентство Khaama Press.

Отмечается, что военные ликвидировали радиовышку и обнаружили тайник с оружием, в том числе магнитную мину и компоненты для создания взрывчатки.

— Материалы для изготовления взрывного устройства были ликвидированы с целью предотвращения их использования,— отметил собеседник агентства, не пожелавший называть своё имя.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.