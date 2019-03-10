Более 23 тысяч человек остались без электричества в США

В американских штатах Техас и Арканзас более 23 тысяч жителей остались без электроснабжения в связи с непогодой.

По информации NBC, в Арканзасе обесточены дома порядка 13,5 тыс. человек, ещё более 10 тыс. эта проблема коснулась в Техасе.

Как заявили в Национальной метеорологической службе страны, 12 штатов накроют мощные снегопады. Больше всего непогода затронет Миннесоту, Мичиган и район Великих озёр.

Также синоптики предупредили о возможном торнадо в городах Нэшвилл и Мемфис (штат Теннесси), Саут-Хейвен (штат Миссисипи) и Луисвилл (штат Кентукки).