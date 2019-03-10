Госдеп предложил до $1,18 млн на защиту "свободы Интернета" на Украине

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Госдеп предложил до $1,18 млн на защиту "свободы Интернета" на Украине

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Фото: © flickr.com/James de Souza

Вашингтон объявил конкурс на лучший план действий в условиях "гибридной войны" с Россией.

Госдепартамент США объявил тендер на создание плана защиты "свободного Интернета" на Украине. Об этом сообщили на сайте ведомства. Победителям обещано финансирование от 500 тысяч до почти 1,2 миллиона долларов.

— Программа должна сосредоточиться на консенсусе среди заинтересованных сторон на Украине относительно свободы выражения мнений во время конфликта, — заявили в Госдепе.

Отмечается, что для выполнения поставленной задачи должны объединиться IT-специалисты, журналисты, юристы, представители гражданского общества. Финансировать проект Госдепартамент планирует от года до трёх лет.

Как ранее писал Лайф, спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер представил новый сайт, посвящённый "российской агрессии".

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