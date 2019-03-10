Экс-глава МИД ФРГ: Меркель может досрочно подать в отставку

Канцлер Германии Ангела Меркель может досрочно покинуть свой пост. Таким мнением поделился с газетой Augsburger Allgemeine экс-министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.

— Не думаю, что Ангела Меркель настолько глупа, чтобы таскать с собой Аннегрет Крамп-Карренбауэр, словно собачку, два с половиной года, — отметил политик.

По мнению бывшего главы ведомства, принять подобное решение Меркель может из-за наступления непростого периода в немецкой политике, требующего более уверенного лидера.

Как сообщал Лайф, ранее Ангела Меркель решила не участвовать в предстоящих выборах в 2021 году. Она также уступила пост председателя Христианско-демократического союза своей преемнице Аннегрет Крамп-Карренбауэр в декабре 2018 года. Теперь её считают главным претендентом на должность канцлера.