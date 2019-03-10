Скончался писатель Бернар Дадье

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Скончался писатель Бернар Дадье

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Фото: © Twitter/fofana moussa

На 104-м году жизни умер писатель и поэт ивуарийского происхождения Бернар Дадье.

— Страна потеряла своего самого великого писателя, — заявил Франс-Пресс министр культуры Кот-д'Ивуара Морис Бандаман.

Наибольшую известность Дадье принесли романы "Негр в Париже" (1959) и "Нью-Йоркский хозяин" (1964).

Известно, что писатель несколько раз сидел в тюрьме, так как поддерживал движения за независимость в стране. В то же время Бернар Дадье в период с 1977 по 1986 год являлся министром культуры Кот-д'Ивуара.

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