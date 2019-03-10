Тысячи человек приняли участие в антиправительственном митинге в Сербии

Несколько тысяч человек вышли на улицы Сербии с целью принять участие в массовом протесте против властей страны. Об этом сообщает Associated Press.

По предварительным данным, люди были также раздосадованы необъективным отражением происходящего на их родине.

В ходе шествия толпа окружила здание, в котором находится национальное телевидение, и около часа продолжала митинг на этом месте.

Напомним, протесты в Сербии продолжаются ещё с декабря прошлого года. Демонстранты обвиняют правительство в создании атмосферы насилия после нападения на оппозиционера Борко Стефановича, а также выступают против нового пенсионного законодательства.