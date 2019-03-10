Семья школьника в США предъявит CNN иск на $250 млн за клевету и травлю

В январе вся страна увидела мальчика на ролике, снятом во время Марша коренных народов: он стоял в кепке с надписью Make America Great Again прямо перед пожилым индейцем и широко улыбался, что многие сочли наглой насмешкой. После этого в адрес юноши начали поступать угрозы.

Родители ученика католической средней школы в Кентукки Ника Сэндмена намерены подать в суд на CNN и потребовать 250 миллионов долларов в качестве компенсации за клевету и травлю. Об этом сообщает Fox News.

Адвокат молодого человека Лин Вуд заявил телеканалу, что его подзащитного необоснованно представили как участника издевательств над коренными народами США.

В январе The Washington Post рассказала об инциденте во время Марша коренных народов в Вашингтоне. Группа молодых людей в одинаковых головных уборах (со всё тем же слоганом Трампа) явились на акцию и вступили в конфликт с представителями иудейского сообщества.

Спорщиков попытался остановить пожилой индеец Натан Филипс. По его словам, он хотел разрядить обстановку, и для этого направился к школьникам, играя на традиционном ударном инструменте.

В этот момент путь ему преградил 11-классник Сэндмен. Всё это попало на видео, которое потом просмотрели по всей стране. На ролике видно, как мальчик широко улыбается. Многие сочли это оскорбительной усмешкой.

После этого, по словам школьников, на него обрушилась волна ненависти и даже угроз. Его адвокат заявил, что о произошедшем много говорили по CNN, и с подачи этого телеканала началась настоящая травля мальчика.

— CNN не смогли устоять перед соблазном выделить молодого парня в кепке с надписью Make America Great Again ("Сделаем Америку вновь великой") и устроить ему травлю, — посетовал юрист.

Адвокат Ника подчеркнул, что внимательное изучение деталей инцидента позволяет выяснить, что Сэндмен не сделал ничего плохого: никаких оскорблений в адрес Филипса не звучало.