Российская фигуристка Трусова выиграла юниорский чемпионат мира

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Российская фигуристка Трусова выиграла юниорский чемпионат мира

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Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Россиянка Александра Трусова стала победительницей юниорского чемпионата мира по фигурному катанию в Загребе.

По сумме короткой и произвольной программ 14-летняя Трусова набрала 222,89 балла. Второе место заняла её ровесница и соотечественница Анна Щербакова (219,94), а третьей стала 16-летняя представительница США Тин Цуй (194,41).

Ещё одна российская фигуристка Ксения Синицына (188,84) расположилась на 4-й строчке в итоговом протоколе.

Стоит отметить, что после этого успеха подопечная российского специалиста Этери Тутберидзе является двукратной чемпионкой мира среди юниоров. Как сообщает РИА "Новости", Трусова в следующем сезоне перейдёт во взрослое катание.

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