Гройсман рассказал о главной цели Правительства Украины в 2019 году

Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что в 2019 году правительство страны будет главным образом стремиться достичь стабильного экономического роста.

— Мы работаем, чтобы в 2019 году экономика стабильно росла более 3%, — цитируют политика "Известия".

При этом он пообещал, что на протяжении года на Украине будут продолжать заниматься "капитальным ремонтом страны", выделять средства на улучшение дорог и инфраструктуру, а также заниматься постройкой новых объектов социальной инфраструктуры.

Как писал Лайф, ранее премьер заявил, что Украина в будущем сможет не только обойтись без поставок газа в страну, но и стать экспортёром голубого топлива.