Просроченные консервы. В ЛНР заявили о продовольственных проблемах в рядах ВСУ

Украинские силовики переживают проблемы с продовольствием. Об этом 9 марта во время брифинга сообщил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко.

По его словам, в личном составе одного из подразделений солдат уже несколько дней кормят просроченными консервами.

Отмечается, что подобная ситуация сложилась во всех бригадах военнослужащих.

Филипоненко добавил, что в последнее время также участились случаи распространения кишечной палочки.

— Только в течение прошлой недели госпитализированы более десятка военнослужащих с пищевыми отравлениями и кишечными заболеваниями, — подчеркнул Филипоненко.

Он также подчеркнул, что подобное пренебрежение свидетельствует о том, что "затягивание военных действий выгодно только властям".