ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа

Израиль совершил воздушные нападения на сектор Газа, сообщила пресс-служба ВВС страны.
По данным ведомства, самолёты и другие летательные аппараты атаковали два судна и ещё несколько военных целей боевиков ХАМАС.
Как ранее писал Лайф, с конца февраля 2018 года израильские военные уже несколько раз бомбили позиции ХАМАС — в Тель-Авиве назвали это ответом на недавний акт агрессии со стороны группировки: экстремисты запустили воздушный шар со взрывчаткой, он повредил жилой дом в одном из посёлков.
Кроме того, Израиль обвиняет ХАМАС в запусках ракет из сектора Газа.
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