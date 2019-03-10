ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа

По данным военных, авиация атаковала позиции палестинских боевиков, которых Тель-Авив обвиняет в недавних актах агрессии.

Израиль совершил воздушные нападения на сектор Газа, сообщила пресс-служба ВВС страны.

По данным ведомства, самолёты и другие летательные аппараты атаковали два судна и ещё несколько военных целей боевиков ХАМАС.

Как ранее писал Лайф, с конца февраля 2018 года израильские военные уже несколько раз бомбили позиции ХАМАС — в Тель-Авиве назвали это ответом на недавний акт агрессии со стороны группировки: экстремисты запустили воздушный шар со взрывчаткой, он повредил жилой дом в одном из посёлков.

Кроме того, Израиль обвиняет ХАМАС в запусках ракет из сектора Газа.