В США и Канаде прошли масленичные гуляния

Приобщиться к празднованию традиционного славянского праздника вместе с русскоязычным населением 9 марта смогли жители Онтарио и Нью-Йорка.

В Оттаве масленичные блины можно было попробовать в рамках Весеннего фестиваля русской общины, прошедшего в Лэнсдаун-парке, а в Нью-Йорке общество "Русская молодёжь Америки" созвало гостей для проведения гуляний в Центральном парке.

Несмотря на то что в канадской столице, в отличие от Нью-Йорка, Масленицу с подобным размахом отметили впервые, местные жители с большим интересом встретили праздничную ярмарку.

— По нашей оценке, на фестиваль в Лэнсдаун-парк пришло более 1 тыс. гостей. В основном это семьи с детьми, — цитирует ТАСС одного из организаторов, Наталью Тарышкину.