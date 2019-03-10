В США и Канаде прошли масленичные гуляния

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В США и Канаде прошли масленичные гуляния

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Фото: © Facebook/ Русская молодёжь Америки

Приобщиться к празднованию традиционного славянского праздника вместе с русскоязычным населением 9 марта смогли жители Онтарио и Нью-Йорка.

<p>Фото: © Facebook/ <a href="https://www.facebook.com/groups/rusyouthusa/" target="_blank">Русская молодёжь Америки</a></p>

В Оттаве масленичные блины можно было попробовать в рамках Весеннего фестиваля русской общины, прошедшего в Лэнсдаун-парке, а в Нью-Йорке общество "Русская молодёжь Америки" созвало гостей для проведения гуляний в Центральном парке.

Несмотря на то что в канадской столице, в отличие от Нью-Йорка, Масленицу с подобным размахом отметили впервые, местные жители с большим интересом встретили праздничную ярмарку.

— По нашей оценке, на фестиваль в Лэнсдаун-парк пришло более 1 тыс. гостей. В основном это семьи с детьми, — цитирует ТАСС одного из организаторов, Наталью Тарышкину.

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