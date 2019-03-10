В Госдепе прокомментировали инцидент с миной у сотрудника посольства США в РФ

В Вашингтоне заверили, что боеприпас ничем не угрожал пассажирам в аэропорту Шереметьево.

Госдепартамент США в курсе ситуации с миной в багаже американского дипломата в Шереметьево. При этом в ведомстве заявили, что действия сотрудника посольства не несли опасности для окружающих, пишет ТАСС.

— Ситуация была исчерпана, и этому человеку было позволено покинуть Россию после того, как объект (Мина. — Прим. Лайфа) был изъят из его багажа. Никакой угрозы ни одному из пассажиров не было, — заявил представитель Госдепа.

Как ранее сообщал Лайф, дипломат из США пытался провезти боеприпас без взрывателя в багаже в аэропорту Шереметьево. По словам сотрудника посольства, он решил купить пустую мину "для личной коллекции".

Впрочем, как подчеркнули в МИД РФ, дипломат сознательно совершил провокацию.