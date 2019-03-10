Поехали! На МЦК открылась выставка ко дню рождения Гагарина

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Поехали! На МЦК открылась выставка ко дню рождения Гагарина

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Первый лётчик-космонавт СССР Юрий Гагарин в кабине корабля "Восток", 1961 год. Фото: © РИА "Новости"

В экспозиции — скафандр, макеты ракет, а ещё современные фото Земли, сделанные с борта МКС.

На станции МЦК "Площадь Гагарина" открылась выставка, посвящённая дню рождения легендарного российского космонавта, сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Сообщается, что экспозицию подготовили совместно с Музеем космонавтики. Кроме снимков первого человека в космосе Юрия Гагарина на выставочной площадке установили скафандр, макеты ракет.

Платформа станции украшена фотоснимками Земли. Их сделал космонавт Олег Кононенко, который сейчас работает на орбите.

Напомним, Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года в селе Клушино Смоленской области. В этом году ему исполнилось бы 85 лет.

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