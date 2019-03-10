На границе США и Канады во время ледохода спасли почти 50 рыбаков

Сотрудники спасательных служб помогли сойти на берег сорока шести рыбакам, застрявшим на отколовшихся льдинах на озере Эри, расположенном на границе между Канадой и США. Об этом сообщает телеканал NBC.
По словам спасателей, из-за повышения температуры воздуха заледеневшая поверхность Эри треснула и раскололась на несколько льдин, для спасения рыбаков пришлось задействовать вертолёты и лодки.
Один из спасённых рассказал журналистам, что рыбачил на заледеневшем озере порядка 20 минут, когда по поверхности льда внезапно пошли трещины.
— Слава богам, что на месте была береговая охрана, — отметил он.
Отмечается, что в момент начала ледохода на озере находилось множество людей и около сотни из них добрались до берега самостоятельно — либо вплавь, либо передвигаясь по льдинам.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени