Два поезда столкнулись в Канаде — видео

В результате столкновения два состава Канадской тихоокеанской железной дороги (Canadian Pacific Railway, CP) сошли с рельсов на северо-востоке Калгари. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Как уточняется, поезда встретились 9 марта около 9:20 утра по местному времени.

По словам официальных представителей компании CP Rail, столкновение стало следствием "человеческой ошибки".

В пресс-службе уведомили, что сообщений о пострадавших не поступало и на место инцидента "были немедленно направлены сотрудники".

— Обстоятельства произошедшего уточняются, — отметили в сообщении.