Около 30 пассажиров рейса Стамбул — Нью-Йорк пострадали из-за турбулентности

Самолёт попал в "болтанку" незадолго до посадки. Трясло так, что многие сошли с борта с многочисленными ушибами и ссадинами.

Во время рейса авиакомпании Turkish Airlines из Стамбула в Нью-Йорк пострадали 29 пассажиров, сообщает NBC News. Они получили травмы из-за сильной турбулентности.

Сообщается, что в момент инцидент Boeing 777 уже приближался к аэропорту имени Джона Кеннеди. На борту было 326 пассажиров и 21 член экипажа.

У пострадавших — ушибы и ссадины. Врачи оказался помощь пострадавшим после приземления.

Как ранее писал Лайф, в сентябре 2018 года турбулентность стала причиной травм 46 пассажиров рейса бюджетной мексиканской авиакомпании Volaris. Самолёт летел из Гвадалахары в Тихуану. Хаос на борту тогда сняли на видео.