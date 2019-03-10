Неудержимый. Кучеров побил рекорд "Тампы" по очкам за сезон НХЛ

Читайте также

Неудержимый. Кучеров побил рекорд "Тампы" по очкам за сезон НХЛ

35

Нападающий команды НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров в поединке против "Детройт Ред Уингз" побил клубный рекорд по набранным баллам за сезон.

В этом матче Кучерову удалось оформить дубль, что позволило "Тампе" праздновать победу со счётом 3:2.

В активе Кучерова стало 110 (33+77) баллов в 68 играх "регулярки". Предыдущий рекорд принадлежал Венсану Лекавалье — 108 (52+56) очков в 82 встречах в сезоне 2006/07.

Стоит отметить, что 25-летний Кучеров также лидирует в списке бомбардиров сезона, а его "Тампа" первой обеспечила себе место в плей-офф НХЛ.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×