Неудержимый. Кучеров побил рекорд "Тампы" по очкам за сезон НХЛ

Нападающий команды НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров в поединке против "Детройт Ред Уингз" побил клубный рекорд по набранным баллам за сезон.
Quick release from @86Kucherov and he sets a new @TBLightning record for points in a season with 109. 👏 pic.twitter.com/karVpGhOt3— NHL (@NHL) 10 марта 2019 г.
В этом матче Кучерову удалось оформить дубль, что позволило "Тампе" праздновать победу со счётом 3:2.
В активе Кучерова стало 110 (33+77) баллов в 68 играх "регулярки". Предыдущий рекорд принадлежал Венсану Лекавалье — 108 (52+56) очков в 82 встречах в сезоне 2006/07.
Стоит отметить, что 25-летний Кучеров также лидирует в списке бомбардиров сезона, а его "Тампа" первой обеспечила себе место в плей-офф НХЛ.
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