В США отложили запуск ракеты с секретным спутником американских ВВС

Несмотря на то что и аппарат, и носитель в "стабильном состоянии", специалистам дали дополнительные два дня для выявления возможных неполадок.

В США перенесли старт ракеты-носителя Delta IV, которая должна доставить на орбиту секретный военный спутник системы Wideband Global SATCOM. Об этом сообщили в United Launch Alliance.

Запуск назначили на 15 марта 2019 года, до сих пор он был запланирован на 13-е. В компании пояснили, что лишние два дня понадобятся для выявления возможных неисправностей и устранения нештатных показателей.

Отметим, что спутник Wideband Global SATCOM станет частью системы спутниковой связи для Министерства обороны США. Она нужна Пентагону для высокоскоростного обмена данными между самолётами, кораблями, субмаринами, наземными войсками. Эти же аппараты обеспечивают связь Белому дому и Госдепартаменту.

Как ранее писал Лайф, ракета Delta IV Heavy в январе 2019 года стартовала в Калифорнии с разведывательным спутником на борту.