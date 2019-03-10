Россиянин Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Российский боксёр Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA, одержав победу над Джо Смитом — младшим. Бой прошёл 9 марта в Нью-Йорке и продлился все 12 раундов.
Судьи единогласно признали победителем россиянина, счёт судейских записок: 118-110, 119-109, 119-109.
Отметим, на счету 28-летнего Бивола теперь 16 побед в 16 боях, у 29-летнего Смита — третье поражение при 24 победах.
Как писал Лайф, в августе 2018 года российский спортсмен сохранил титул чемпиона WBA, победив малавийца Айзека Чилембу, а в ноябре — канадца Жана Паскаля.
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