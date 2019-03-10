Шесть городов Крыма попали в десятку самых популярных мест отдыха россиян

Читайте также

Шесть городов Крыма попали в десятку самых популярных мест отдыха россиян

5

Фото: © РИА "Новости"/Сергей Мальгавко

Поездку на полуостров уже запланировали на 37% больше россиян, чем в прошлом году.

В топ-10 самых популярных мест отдыха россиян в 2019 году шесть строчек заняли крымские города: Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта, Судак и Севастополь. Об этом РИА "Новости" сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

По его словам, Крым лидирует по количеству ранних бронирований на предстоящее лето. Поездку на полуостров уже запланировали на 37% больше россиян, чем в прошлом году.

Как ранее писал Лайф, Крым стал также одним из самых популярных направлений весеннего отдыха россиян.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×