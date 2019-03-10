Тепло, но с осадками. Синоптики рассказали москвичам о погоде 10 марта

Температура воздуха в столице составит +3…+5 градусов, в Подмосковье ожидается от +1 до +6 градусов.

Сегодня в Москве ожидается тёплая погода, но с кратковременными осадками и гололедицей. Об этом рассказали специалисты погодного центра "Фобос", сообщается на сайте "Метеовести".

— Небосвод затянут плотные многослойные облака, пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя, температура воздуха повысится, — говорится в сообщении.

Температура воздуха в столице составит +3…+5 градусов, в Подмосковье ожидается от +1 до +6. Ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с.

Ранее Лайф писал о том, что 9 марта в Москве признано самым тёплым днём в этом году.