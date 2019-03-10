С ножом к горлу. Неизвестные ограбили таксиста в Москве

По словам пострадавшего, двое его пассажиров во время поездки начали угрожать ему.

Грабители напали на таксиста на юге Москвы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на столичное управление МВД. Инцидент произошёл на Каширском шоссе.

Как рассказал сам водитель, двое его пассажиров во время поездки начали угрожать ему предметом, похожим на нож, а затем отобрали портмоне, в котором было семь тысяч рублей, и документы.

Как ранее писал Лайф, летом 2018 года в Калининграде злоумышленник запугал таксиста, приставив к его спине палец, и похитил 4,5 тысячи рублей.