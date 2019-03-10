Дипломатический район Каракаса остался без света

Обесточены консульства Испании, Италии, Португалии, Уругвая, а также посольства Мексики, Боливии, Бразилии, Аргентины, Швейцарии, Японии и другие дипмиссии.

В нескольких районах столицы Венесуэлы, Каракаса, отключено электричество. В их числе — муниципалитеты Лос Руисес, Ла-Флорида, Чакайто и Чакао, где находятся посольства и консульства иностранных государств.

По данным El Nacional, речь идёт о консульствах Испании, Италии, Португалии, Уругвая и посольствах Мексики, Боливии, Бразилии, Аргентины, Швейцарии, Японии и других. Местные жители связывают отключение электроснабжения с взрывом и пожаром на подстанции "Сидор" в штате Боливар.

Сколько продлится блэкаут — на данный момент неизвестно.

В Венесуэле продолжается противостояние легитимной власти в лице президента Николаса Мадуро и оппозиционного политика Хуана Гуайдо, который объявил себя "временным главой государства". Ранее порядка 20 тысяч человек вышли на митинг в поддержку Мадуро.