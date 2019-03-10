Боец ММА из Бразилии отказался драться с россиянином после удара в пах — видео

Гордеев предложил часть своего гонорара Кастро за продолжение поединка, а когда тот не согласился, назвал его симулянтом.

Третий турнир по смешанным единоборствам Russian Cagefighting Championship (RCC) в Екатеринбурге 9 марта закончился скандалом. Главный бой вечера признали несостоявшимся, поскольку бразилец Годофредо Кастро отказался драться с россиянином Павлом Гордеевым после удара в пах.

Во втором раунде Гордеев коленом угодил своему сопернику в промежность. Кастро не смог восстановиться в течение десяти минут, и судья принял решение признать бой несостоявшимся. Несмотря на демонстрацию боли, россиянин и некоторые зрители не поверили бразильцу.

— Я подошёл к Кастро и попросил продолжить бой, предложил ему часть своего гонорара, но он не захотел. Он просто приехал заработать и уехать обратно... Это чистая симуляция! — цитирует российского бойца URA.RU.

Как писал Лайф, 16 февраля несостоявшимся признали главный бой турнира Bellator 215 между Мэттом Митрионом и Сергеем Харитоновым. Сражение прервалось из-за сокрушительного удара в пах, который получил российский спортсмен. Болезненный лоукик произошёл на 15-й секунде, после чего Харитонов не смог продолжить бой.