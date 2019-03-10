Задохнулись. 600 поросят погибли из-за пожара на одной из уральских ферм

Читайте также

Задохнулись. 600 поросят погибли из-за пожара на одной из уральских ферм

600

Фото: © Pexels

По предварительной информации, причиной инцидента стал аварийный режим электрооборудования.

На одной из ферм свинокомплекса "Уральский" в Свердловской области из-за пожара погибло 52 свиноматки и 600 маленьких поросят. Как сообщили в региональном управлении МЧС России, инцидент произошёл вечером 9 марта в 21:46 (23:46 мск).

— Помещение цеха самостоятельно покинули двое рабочих. Пострадавших среди людей нет, — сообщили в ведомстве.

Возгорание произошло в системе приточной вентиляции цеха репродукции на площади два квадратных метра. Приехавшие на место пожарные ликвидировали возгорание за девять минут. Животные погибли из-за задымления.

По предварительной информации, причиной инцидента стал аварийный режим электрооборудования.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×