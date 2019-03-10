Задохнулись. 600 поросят погибли из-за пожара на одной из уральских ферм

На одной из ферм свинокомплекса "Уральский" в Свердловской области из-за пожара погибло 52 свиноматки и 600 маленьких поросят. Как сообщили в региональном управлении МЧС России, инцидент произошёл вечером 9 марта в 21:46 (23:46 мск).
— Помещение цеха самостоятельно покинули двое рабочих. Пострадавших среди людей нет, — сообщили в ведомстве.
Возгорание произошло в системе приточной вентиляции цеха репродукции на площади два квадратных метра. Приехавшие на место пожарные ликвидировали возгорание за девять минут. Животные погибли из-за задымления.
По предварительной информации, причиной инцидента стал аварийный режим электрооборудования.
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