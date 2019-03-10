Православные верующие отмечают Прощёное воскресенье

Христиане хотят в этот день забыть все обиды и с чистой душой вступить в период Великого поста.

Православные христиане сегодня отмечают Прощёное воскресенье –– последний день перед Великим постом, во время которого принято просить друг у друга прощения за причинённые обиды. Также 10 марта в храмах совершается особый чин прощения.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утром проведёт в Спасской слободе Москвы чин великого освящения храма 40 мучеников Севастийских и Божественную литургию, а вечером — вечерню с чином прощения в храме Христа Спасителя.

Верующие хотят в этот день забыть все обиды и с чистой душой вступить в период Великого поста, который продлится с 11 марта до 27 апреля. Второе название Прощёного воскресенья — Адамово изгнание, поэтому в этот день принято вспоминать изгнание праотца Адама из рая, которое положило начало земной истории человечества.