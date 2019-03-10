С бассейном и большим коровником. Герои нового "Простоквашино" будут строить дом

В этом году планируется выход ещё 18 серий мультфильма, причём в эпизодах появятся новые герои.

В Сети опубликована новая, 12-я серия "Возвращения в Простоквашино", которая называется "Неудобные соседи". В этом эпизоде герои ищут место для нового дома.

В планах у них масштабное строительство, в том числе создание бассейна и большого коровника.

В итоге место найдут, но окажется, что подходящая территория уже занята. Отмечается, что в этом году планируется выход ещё 18 серий мультфильма, причём в эпизодах появятся новые герои.

Как писал Лайф, в прошлой серии дядя Фёдор влюбился.