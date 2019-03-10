С бассейном и большим коровником. Герои нового "Простоквашино" будут строить дом

В Сети опубликована новая, 12-я серия "Возвращения в Простоквашино", которая называется "Неудобные соседи". В этом эпизоде герои ищут место для нового дома.
В планах у них масштабное строительство, в том числе создание бассейна и большого коровника.
В итоге место найдут, но окажется, что подходящая территория уже занята. Отмечается, что в этом году планируется выход ещё 18 серий мультфильма, причём в эпизодах появятся новые герои.
Как писал Лайф, в прошлой серии дядя Фёдор влюбился.
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