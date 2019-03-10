Названы города России с самыми дешёвыми съёмными квартирами

Дороже всего арендовать однушку оказалось в Москве — в среднем 29 тысяч 722 рубля.

Аналитики портала "Мир квартир" подсчитали стоимость аренды однокомнатных квартир и студий в крупнейших городах России. Оказалось, что меньше всего ударит по карману съёмное жильё в Чебоксарах — шесть тысяч рублей в месяц.

По словам риелторов, это в пять раз дешевле, чем самая дешёвая съёмная квартира в Москве, втрое — чем в Подмосковье и вдвое — чем в Ростове-на-Дону. Далее в рейтинге следуют Магнитогорск, Новокузнецк, Волжский и Курск. В этих городах за однушку ежемесячно придётся выкладывать чуть более шести с половиной тысяч рублей.

Как и ожидалось, самым дорогим городом по аренде однокомнатных квартир оказалась Москва. Аренда однушки в среднем будет стоить 29 тысяч 722 рубля. Следом идут Санкт-Петербург (20 тысяч 582 рубля), Сочи (почти 19 тысяч), Симферополь (18 тысяч 610 рублей) и Подмосковье (18 тысяч 151 рубль).

Ранее риелторы нашли в Москве однокомнатную квартиру за 20 тысяч рублей в месяц. Она оказалась самой дешёвой в столице.