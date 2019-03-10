Аналитик рассказал, каким может быть диапазон курса рубля в этом году

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Аналитик рассказал, каким может быть диапазон курса рубля в этом году

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Фото: ©РИА Новости/Алексей Сухоруков

Предполагается, что сильного ослабления валюты не будет. Ожидается нейтральная динамика курса.

Эксперт "БКС брокер" Иван Копейкин прокомментировал прогноз Минэкономразвития России относительно диапазона курса рубля на текущий год, пишет "Российская газета".

— Такой прогноз имеет довольно большую вероятность для реализации, — заявил аналитик.

Копейкин отметил, что санкции вносят основную неопределённость в то, каким будет курс рубля к доллару. Эксперт добавил, что зависимость России от иностранного капитала и рубля от нефти была несколько снижена бюджетной консолидацией и санкциями.

По мнению аналитика, в 2019 году динамика рубля будет нейтральной. Копейкин назвал наиболее вероятным диапазоном 64–69 по паре рубль/доллар.

Напомним, прогноз по курсу рубля на 2019 год был скорректирован Министерством экономического развития России с 63,9 рубля до 66 рублей за доллар. В течение трёх лет ожидается более сильное падение отечественной валюты.

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