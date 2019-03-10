Со сломанным носом. Куницкая победила Рено на турнире UFC Fight Night 146

Для 29-летней спортсменки эта победа стала 12-й в карьере при четырёх поражениях.

Российская спортсменка Яна Куницкая одержала победу над американкой Мэрион Рено. Победу ей судьи турнира UFC Fight Night 146 присудили единогласно (29-28, 29-28, 29-28).

Менеджер россиянки Ризван Магомедов рассказал агентству ТАСС, что у Яны перелом носа и завтра её прооперируют.

— Все, кто переживает за мой нос, не волнуйтесь. UFC позаботится обо всём. Завтра уже буду в Вегасе. А на следующей неделе отремонтируют меня, и будет даже лучше, чем было, — написала Яна Куницкая у себя на странице во "ВКонтакте".

Бойцом UFC Куницкая стала в январе прошлого года. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе, где все ждали бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, россиянка взяла верх над Линой Ленсберг.