"Физрук" рулит. СМИ назвали самых богатых российских актёров

Самым высокооплачиваемым российским актёром оказался Дмитрий Нагиев. Портал SM оценил состояние звезды сериала "Физрук" и бессменного ведущего шоу "Голос" в $3,2 млн.

Второе место в рейтинге занял актёр, режиссёр и продюсер Фёдор Бондарчук с $1,3 млн. Светлана Ходченкова и Владимир Машков разделили между собой третье место. Их состояние оценивается в $1 млн. Следом расположился актёр и режиссёр Данила Козловский.

Ранее стало известно, что из квартиры популярного рэпера Bahh Tee в Москве украли четыре миллиона рублей.