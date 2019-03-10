"Физрук" рулит. СМИ назвали самых богатых российских актёров

Читайте также

"Физрук" рулит. СМИ назвали самых богатых российских актёров

4307

Дмитрий Нагиев. Фото: © Агентство городских новостей "Москва"/Авилов Александр

Самым высокооплачиваемым российским актёром оказался Дмитрий Нагиев. Портал SM оценил состояние звезды сериала "Физрук" и бессменного ведущего шоу "Голос" в $3,2 млн.

Второе место в рейтинге занял актёр, режиссёр и продюсер Фёдор Бондарчук с $1,3 млн. Светлана Ходченкова и Владимир Машков разделили между собой третье место. Их состояние оценивается в $1 млн. Следом расположился актёр и режиссёр Данила Козловский.

Ранее стало известно, что из квартиры популярного рэпера Bahh Tee в Москве украли четыре миллиона рублей.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×