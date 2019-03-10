"Грабительски". Трамп решил увеличить плату за размещение войск США в пять раз

Слухи особенно потрясли Германию, Японию и Южную Корею — в этих странах размещены тысячи американских военнослужащих.

Президент США Дональд Трамп в частных беседах со своими помощниками разработал сногсшибательную формулу для решения одного из своих давних недовольств — союзники, на территориях которых размещаются американские военные, по его мнению, недостаточно платят за это Вашингтону. Об этом сообщает The Washington Post.

Согласно формуле, страны оплатят полную стоимость размещения американских войск на их территориях, плюс 50% сверху, рассказали источники газеты. Таким образом, для союзников США плата может возрасти в пять раз. Сейчас они лишь частично компенсируют Вашингтону стоимость размещения войск в своей стране.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп называет формулу "стоимость плюс 50". Это вызывает страх в сердцах союзников США, которые считают её "грабительской", отмечает издание.

Слухи о том, что формула может стать мировым стандартом, особенно потрясли Германию, Японию и Южную Корею, где размещены тысячи американских военнослужащих. По словам источников газеты, применение новой формулы к одной из стран уже обсуждалось на высшем уровне в официальных переговорах.

Ранее Лайф писал, что президент США Дональд Трамп намерен увеличить военные траты США.