Эксперты подсчитали количество пикапов в России

Эксперты аналитического агентства "Автостат" подсчитали количество пикапов в России. Как выяснилось, по состоянию на 1 января 2019 года эта цифра составляла 267,4 тысячи автомобилей (0,6% всего российского парка легковых машин).
Самый распространённый пикап в России — Toyota Hilux, владельцами которого являются 79,2 тысячи жителей нашей страны. На втором месте — Mitsubishi L200 (60,2 тысячи авто). Замыкает тройку "УАЗ-Пикап" (29,4 тысячи машин).
Топ-10 выглядит следующим образом:
- Toyota Hilux;
- Mitsubishi L200;
- "УАЗ-Пикап";
- Volkswagen Amarok;
- SsangYong Actyon Sports;
- Ford Ranger;
- Nissan Navara;
- Mazda BT-50;
- Nissan Pickup;
- Toyota Tundra.
Как писал Лайф, ранее компания Mitsubishi представила характеристики обновлённого пикапа L200, производство которого для России стартовало на заводе компании в Таиланде.
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