Эксперты подсчитали количество пикапов в России

Самыми распространёнными моделями в нашей стране стали Toyota Hilux, Mitsubishi L200 и "УАЗ-Пикап".

Эксперты аналитического агентства "Автостат" подсчитали количество пикапов в России. Как выяснилось, по состоянию на 1 января 2019 года эта цифра составляла 267,4 тысячи автомобилей (0,6% всего российского парка легковых машин).

Самый распространённый пикап в России — Toyota Hilux, владельцами которого являются 79,2 тысячи жителей нашей страны. На втором месте — Mitsubishi L200 (60,2 тысячи авто). Замыкает тройку "УАЗ-Пикап" (29,4 тысячи машин).

Топ-10 выглядит следующим образом:

Toyota Hilux; Mitsubishi L200; "УАЗ-Пикап"; Volkswagen Amarok; SsangYong Actyon Sports; Ford Ranger; Nissan Navara; Mazda BT-50; Nissan Pickup; Toyota Tundra.

Как писал Лайф, ранее компания Mitsubishi представила характеристики обновлённого пикапа L200, производство которого для России стартовало на заводе компании в Таиланде.