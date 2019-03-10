Эксперты подсчитали количество пикапов в России

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Эксперты подсчитали количество пикапов в России

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Фото: © Unplush/Peter Pryharski

Самыми распространёнными моделями в нашей стране стали Toyota Hilux, Mitsubishi L200 и "УАЗ-Пикап".

Эксперты аналитического агентства "Автостат" подсчитали количество пикапов в России. Как выяснилось, по состоянию на 1 января 2019 года эта цифра составляла 267,4 тысячи автомобилей (0,6% всего российского парка легковых машин).

Самый распространённый пикап в России — Toyota Hilux, владельцами которого являются 79,2 тысячи жителей нашей страны. На втором месте — Mitsubishi L200 (60,2 тысячи авто). Замыкает тройку "УАЗ-Пикап" (29,4 тысячи машин).

Топ-10 выглядит следующим образом:

  1. Toyota Hilux;
  2. Mitsubishi L200;
  3. "УАЗ-Пикап";
  4. Volkswagen Amarok;
  5. SsangYong Actyon Sports;
  6. Ford Ranger;
  7. Nissan Navara;
  8. Mazda BT-50;
  9. Nissan Pickup;
  10. Toyota Tundra.

Как писал Лайф, ранее компания Mitsubishi представила характеристики обновлённого пикапа L200, производство которого для России стартовало на заводе компании в Таиланде.

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