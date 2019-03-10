Сиделку Стивена Хокинга отстранили от работы. Женщина пойдёт под суд

Медсестра Патриция Дауди (она работала на учёного Стивена Хокинга на протяжении пятнадцати лет) была отстранена от работы. Её обвинили в серьёзных проступках, которые касаются ухода за физиком. Об этом сообщает DM.
Отмечается, что на женщину жалобу подала семья учёного, который умер в марте 2018 года. Также стало известно, что миссис Дауди перестала работать на Хокинга как минимум за два года до его смерти.
Разбирательство о профпригодности Дауди проводится в закрытом порядке. К концу марта должно стать известно, сможет ли 61-летняя женщина продолжать свою практику.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени