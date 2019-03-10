Сиделку Стивена Хокинга отстранили от работы. Женщина пойдёт под суд

Ранее сообщалось о том, что миссис Дауди перестала работать на учёного за два года до его смерти.

Медсестра Патриция Дауди (она работала на учёного Стивена Хокинга на протяжении пятнадцати лет) была отстранена от работы. Её обвинили в серьёзных проступках, которые касаются ухода за физиком. Об этом сообщает DM.

Отмечается, что на женщину жалобу подала семья учёного, который умер в марте 2018 года. Также стало известно, что миссис Дауди перестала работать на Хокинга как минимум за два года до его смерти.

Разбирательство о профпригодности Дауди проводится в закрытом порядке. К концу марта должно стать известно, сможет ли 61-летняя женщина продолжать свою практику.