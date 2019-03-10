Порядком пожевал. Кит едва не проглотил дайвера — видео

Млекопитающее случайно захватило человека вместе с косяком рыбы и вскоре выплюнуло.

Дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф побывал в пасти кита и чудом выжил. Во время съёмки акул в Порт-Элизабет у побережья ЮАР млекопитающее неожиданно вынырнуло из глубин Индийского океана и попыталось его проглотить вместе с косяком сардин.

— Резко стемнело, и что-то сдавило моё бедро. В такой ситуации нет времени для страха, надо следовать инстинктам, — рассказал Шимпф Barcroft Animals.

Оказавшись наполовину в пасти огромного животного, он задержал дыхание. Кит немного пожевал необычную добычу и выплюнул — видимо, вкус резинового костюма пришёлся ему не по нраву.

Ранее Лайф писал, что на побережье острова Маражо в Бразилии обнаружили мёртвого горбатого кита длиной одиннадцать метров.