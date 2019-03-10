Посольство выясняет, были ли россияне на борту разбившегося в Эфиопии лайнера

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Посольство выясняет, были ли россияне на борту разбившегося в Эфиопии лайнера

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Фото: © Flickr/Alan Wilson

Отмечается, что дипломаты в тесном контакте с представителями "Эфиопских авиалиний" в Найроби.

Российские дипломаты уточняют информацию по поводу того, были ли на борту разбившегося в Эфиопии "Боинга 737" Ethiopian Airlines россияне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заведующего консульским отделом Посольства России в Кении Олега Кипоренко.

— Мы в тесном контакте с представителями "Эфиопских авиалиний" в Найроби, — сказал он. — Пока у нас нет информации, что на борту были российские граждане.

Напомним, на борту самолёта было более 150 человек — 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Официальных данных о количестве погибших нет. Власти Эфиопии подтвердили крушение лайнера.

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