"Спасибо, что была!" В Москве погибла поэтесса Лола Льдова

Трагедия произошла в Международный женский день. У женщины остался семимесячный ребёнок.

Поэтесса Лола Льдова (Александра Чернышова) погибла в Москве 8 марта, выпав из окна на одиннадцатом этаже. О трагедии сообщил в своём телеграм-канале писатель Эдуард Багиров.

— Спасибо, что была! Спи спокойно, Александра, Лола Льдова, самая красивая, самая талантливая, самая яркая, абсолютно великолепная женщина, блистательный русский поэт, — написал Багиров.

Поэтессе было 29 лет. У неё остался семимесячный ребёнок.

Известие о гибели Чернышовой подтвердила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она выразила соболезнования в связи с трагедией и заявила, что в Серебряном веке Льдову почитали бы наравне с "дореквиемной" Анной Ахматовой.

Накануне же в Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Прощание с кумиром миллионов состоится в Вахтанговском театре 12 марта, а после его похоронят на Новодевичьем кладбище.