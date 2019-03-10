Глава Минздрава Туниса ушёл в отставку после гибели 11 новорождённых в госпитале

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Глава Минздрава Туниса ушёл в отставку после гибели 11 новорождённых в госпитале

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Фото © Flickr/Keith Roper

В Обществе педиатров страны считают, что инфекция могла быть вызвана парентеральным кормлением.

Министр здравоохранения Туниса Абдель Рауф аш-Шариф ушёл в отставку после того, как в госпитале столицы страны — в городе Тунисе — скончались 11 новорождённых. Об отставке министра сообщает "Би-би-си".

Все дети скончались в роддоме от септического шока в период с 7 по 8 марта. Премьер-министр Туниса Юсеф Шахед сообщил о начале проверок.

Как отмечается, аш-Шариф ушёл в отставку спустя четыре месяца после назначения на пост министра.

Ранее Лайф сообщал, что в Тунисе продлили режим ЧП, введённый в 2015 году.

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