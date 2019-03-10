У безработного москвича украли внедорожник за шесть миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершённая в особо крупном размере".

У безработного жителя Зеленограда неизвестный украл внедорожник Range Rover стоимостью порядка шести миллионов рублей. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на столичный главк МВД.

Владелец машины — мужчина 1985 года рождения — сообщил о краже 9 марта в 15:36. Прибывшие на место полицейские установили, что преступление было совершено в период с 11:00 по 11:58 того же дня. Автомобиль угнали с неохраняемой парковки.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершённая в особо крупном размере".

Как писал Лайф, весной 2018 года 21-летнего безработного москвича угнали Gelandewagen за восемь миллионов рублей.