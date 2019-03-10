Клип Лазарева к Евровидению посмотрели на YouTube уже более миллиона раз

Композиция посвящена детским страхам, которые со временем превращаются в "крики".

Клип на песню Scream, с которой Сергей Лазарев выступит на Евровидении-2019 в Израиле, с момента размещения на YouTube-канале исполнителя посмотрели более 1,2 миллиона раз. Видеоролик был опубликован всего 17 часов назад.

На данный момент клип Scream поднялся на третье место в трендах видеохостинга YouTube. Пользователи оставили под роликом тысячи комментариев.

Песенный конкурс в этом году пройдёт в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Сергей Лазарев будет бороться за победу на Евровидении уже второй раз. Песню для него к соревнованию написал Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом. В Scream говорится о разнообразных страхах, которые люди носят с детства, а со временем они превращаются в "крики".