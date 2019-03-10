Омич получил сильные ожоги при взрыве самогонного аппарата

Читайте также

Омич получил сильные ожоги при взрыве самогонного аппарата

237

Фото: © МВД РФ по Омской области

В результате детонации выбило стёкла на лоджии и удерживающую их пластиковую конструкцию.

<p>Фото: © Управление МВД РФ по Омской области</p>

Электрический самогонный аппарат взорвался в одной из квартир многоэтажного дома на улице Малиновского в Омске. 49-летний любитель алкоголя собственного приготовления попал в больницу с ожогом 50% поверхности тела.

<p>Фото: © МВД РФ по Омской области</p>

Взрывной волной выбило стёкла на лоджии и удерживающую их пластиковую конструкцию. По данным областного МВД, самогонщик сделал аппарат и установил в туалете ещё в прошлом году. Квартира мужчины находится на верхнем, девятом этаже дома. Другие жильцы в результате взрыва не пострадали.

<p>Фото: © МВД РФ по Омской области</p>

Ранее взрыв газа произошёл в доме в селе Малиновка на Алтае. Происшествие унесло жизни двух человек.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×